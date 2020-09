Landini: serve sindacato unitario che rappresenti tutti lavoratori (Di giovedì 10 settembre 2020) "Io vedo la necessità di un sindacato democratico e unitario che rappresenta tutti i lavoratori e che costruisce assieme alle persone che rappresenta una propria azione, una propria idea sociale, anche una dimensione politica, non nel senso di sostituirsi ai partiti, ma di avere la stessa dignità e di dialogare alla pari perché sei portatore di un progetto di trasformazione sociale che mette al centro il lavoro e i diritti delle persone che lavorano". Così Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, parlando alla Summer School della 'Scuola di politiche'."In Italia - ha detto Landini - ci sono tre organizzazioni sindacali perché si è andati a una lacerazione per ragioni politiche, per com'era diviso il mondo" allora "più che per ... Leggi su ilfogliettone

fausto_cag : RT @Omantini: Stati Generali Cgil, Landini: 'Abbiamo vissuto mesi difficili, ora servono investimenti. Aiuti e sgravi solo a chi rispetta i… - Franco32656300 : SERVE UN PARTITO CHE GUARDI A SX E CHE TUTELI I DIRITTI DEI LAVORATORI ?????????????????????? Stati Generali Cgil, Landini: 'A… - fiordisale : RT @Omantini: Stati Generali Cgil, Landini: 'Abbiamo vissuto mesi difficili, ora servono investimenti. Aiuti e sgravi solo a chi rispetta i… - Omantini : Stati Generali Cgil, Landini: 'Abbiamo vissuto mesi difficili, ora servono investimenti. Aiuti e sgravi solo a chi… -

Ultime Notizie dalla rete : Landini serve ##Landini: serve sindacato unitario che rappresenti tutti lavoratori Yahoo Finanza Omaggio a Nello Landi, maestro dei Maggi in ottava rima

Buti – Ci ha lasciati, all’età di 95 anni, Nello Landi, maestro nel canto dell’ottava d’improvvisazione, tra i più conosciuti e apprezzati a livello nazionale e all’estero ma soprattutto uno dei più g ...

Lavoro, Bonomi: incontro con sindacati utile, ottimista. Landini: ci aspettiamo che si apra una nuova fase per i contratti

«Incontro utile, un primo approccio. Da imprenditore sono ottimista, è iniziato un percorso per dare anche un segnale al Paese e alla politica, abbiamo la necessità di sciogliere alcuni nodi per dare ...

Buti – Ci ha lasciati, all’età di 95 anni, Nello Landi, maestro nel canto dell’ottava d’improvvisazione, tra i più conosciuti e apprezzati a livello nazionale e all’estero ma soprattutto uno dei più g ...«Incontro utile, un primo approccio. Da imprenditore sono ottimista, è iniziato un percorso per dare anche un segnale al Paese e alla politica, abbiamo la necessità di sciogliere alcuni nodi per dare ...