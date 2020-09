Lampedusa, la leghista Maraventano si sdraia a terra per bloccare l’accesso al centro di accoglienza: “Lamorgese indegna” (Di giovedì 10 settembre 2020) Ancora una protesta dell’ex senatrice leghista Angela Maraventano a Lampedusa: questa volta, insieme ad altri sostenitori, si è stesa a terra per impedire alle forze dell’ordine di transitare con i furgoni che trasportano i migranti verso il centro di accoglienza dell’isola. Attimi di tensione dovuti anche all’opposizione di polizia e carabinieri in tenuta anti-sommossa. Nel mezzo della protesta, poi, è arrivato un barchino con 13 tunisini a bordo pronti a sbarcare. Urla e slogan dai manifestanti: “Lamorgese dimettiti, non sei degna dell’Italia”. L'articolo Lampedusa, la leghista Maraventano si sdraia a terra per bloccare ... Leggi su ilfattoquotidiano

ilfattovideo : Lampedusa, la leghista Maraventano si sdraia a terra per bloccare l’accesso al centro di accoglienza: “Lamorgese in… - rita68455390 : RT @MCronaca: Il rituale leghista di Lampedusa Allo sbarco dei 70 #migranti tunisini di questa sera a #Lampedusa è andato in scena il solit… - pipoli_maria : RT @MCronaca: Il rituale leghista di Lampedusa Allo sbarco dei 70 #migranti tunisini di questa sera a #Lampedusa è andato in scena il solit… - scandura : RT @MCronaca: Il rituale leghista di Lampedusa Allo sbarco dei 70 #migranti tunisini di questa sera a #Lampedusa è andato in scena il solit… - ctav17 : @RadioSavana Tre tirapiedi… Un anziano e i due soliti personaggi… Angela Maraventano, l'ex senatrice leghista di La… -

Ultime Notizie dalla rete : Lampedusa leghista Lampedusa, la leghista Maraventano si sdraia a terra per bloccare l’accesso al centro di accoglienza:… Il Fatto Quotidiano Candiani (Lega): hotspot Lampedusa, continua la farsa del Governo

Roma, 10 set. (askanews) - "A Lampedusa continua la farsa del governo Conte con l'hotspot che dopo esser svuotato viene nuovamente riempito all'inverosimile". Lo ha dichiarato in una nota il senatore ...

Tensione con i vescovi. I migranti riavvicinano Musumeci alla Lega

Adesso l’irritazione è al centro. E si riapre la porta a destra, con un esperimento Lega- musumeciani ad Augusta. Sui temi dell’immigrazione il governatore sceglie la politica dei due forni: se sabato ...

Roma, 10 set. (askanews) - "A Lampedusa continua la farsa del governo Conte con l'hotspot che dopo esser svuotato viene nuovamente riempito all'inverosimile". Lo ha dichiarato in una nota il senatore ...Adesso l’irritazione è al centro. E si riapre la porta a destra, con un esperimento Lega- musumeciani ad Augusta. Sui temi dell’immigrazione il governatore sceglie la politica dei due forni: se sabato ...