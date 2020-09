Lamezia Terme: Riapertura scuole. D'Ippolito, M5S,, 'Comune immobile sui fondi per la ripresa delle lezioni in sicurezza' (Di giovedì 10 settembre 2020) ... previsti dal decreto Rilancio, e di altri 70 milioni stanziati nel decreto Agosto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale quasi un mese fa». «A questo punto " conclude D'Ippolito " Mascaro e la sua ... Leggi su cmnews

SM_Difesa : #10settembre Ieri un elicottero HH-412A dal 2° Reggimento Aviazione dell'#EsercitoItaliano 'Sirio' di Lamezia Terme… - Strill_it : Riapertura scuole a Lamezia Terme, D’Ippolito (M5S) attacca il sindaco Mascaro - cmnewsit : Lamezia Terme: Riapertura scuole. D’Ippolito (M5S), “Comune immobile sui fondi per la ripresa delle lezioni in sic - cmnewsit : Catanzaro: Anche Lamezia Terme dice NO al 5G! - LameziaClick : Riapertura scuole a Lamezia Terme, D'Ippolito (M5S) attacca il sindaco Mascaro, 'Comune immobile sui fondi per la r… -