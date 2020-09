L’America si ferma in ricordo dell’attentato alle Torri Gemelle (Di giovedì 10 settembre 2020) L’America si raccoglie nel ricordo delle vittime dell’11 settembre del 2001, il giorno del tragico attentato alle Torri Gemelle. Attentato alle Torri Gemelle, la tragedia che cambiò la storia. Era l’11 settembre del 2001 quando il mondo occidentale conosceva nel peggiore dei modi il terrorismo islamico, una piaga che fino a quel giorno in fondo non ci riguardava. Al Qaeda ha fatto irruzione nelle nostre vite dirottando quattro aerei e provocando migliaia di morti in quella che probabilmente è stata la peggior tragedia dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Di seguito un video della tragedia. 11 settembre 2001: l’attentato alle Torri Gemelle Proprio in ... Leggi su newsmondo

