La Yakuza ha i capelli grigi. I giovani giapponesi "snobbano" la mafia made in Japan (Di giovedì 10 settembre 2020) Ve la immaginate un'organizzazione mafiosa che per regolare i conti manda killer anziani perché non ha più reclute? Ebbene, è proprio quello che sta succedendo alla Yakuza, l'organizzazione criminale nipponica che per anni è stata la più potente in patria e che oggi ha perso a tal punto l'appeal, da essere snobbata dai giovani. I ragazzi non vedono più in essa, come invece accadeva alle generazioni precedenti, una garanzia di bella vita e successo nel lavoro. Come riportato dal quotidiano nazionale Asahi Shinbun – che non a caso titolo 'The gang's gone gray", riferito ai capelli grigi degli affiliati in età – a fine 2019 per la prima volta nella sua storia la Yakuza ha registrato una maggioranza di membri ...

