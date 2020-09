La Vita in Diretta, lo sfogo di Alberto Matano: “Non sono gay ma ho provato vergogna” (Di giovedì 10 settembre 2020) “Non sono gay, ma ho provato vergogna per quell’intervista”. A dirlo è Alberto Matano, giornalista e conduttore de La Vita in Diretta che, in un’intervista al magazine Chi, ha voluto replicare ai rumors che circolano sulla sua sessualità. L’intervista a cui fa riferimento è quella fatta dal Messaggero all’attore Fabio Canino, in cui l’intervistatore gli chiedeva, in modo piuttosto diretto, quali fossero gli orientamenti sessuali di alcuni vip, tra cui anche il giornalista di Rai1. “Alberto Matano è gay?”, era stata la domanda a bruciapelo a cui l’attore non aveva risposto. Un episodio a cui si erano poi aggiunte le dichiarazioni di Mario Adinolfi, il presidente ... Leggi su ilfattoquotidiano

matteosalvinimi : La nostra domenica pugliese non si ferma: seguiteci in diretta da Taranto. Alle poltrone di Pd e 5Stelle rispondiam… - matteosalvinimi : Buonasera Amici, ora in diretta su @primocanale. Lunga vita alle emittenti locali e al loro grande contributo per l… - VaneIncontrada : Carlo: “Scusa Vanessa cosa dicevi?” Vanessa: “Dicevo Carlo che non può esistere una vita senza musica” ???? Besitos… - Noovyis : (La Vita in Diretta, lo sfogo di Alberto Matano: “Non sono gay ma ho provato vergogna”) Playhitmusic - - RickDuFer : Oggi una bella Cogitata con @vera_gheno: alle 17 online, in diretta su #Twitch; alle 21 nella “vita vera”, a Schio… -

Ultime Notizie dalla rete : Vita Diretta Lorella Cuccarini lascia l’agenzia di Lucio Presta: “Non c’entra La Vita in Diretta” DiLei Vip Alberto Matano si espone su temi scottanti: “Tanto non sono più al TG”

Il tempo dei compromessi è finito e Alberto Matano ha deciso di non usare più filtri a La Vita in Diretta. Durante la scorsa stagione televisiva, mentre era alle prese con un programma e con una colle ...

Lorella Cuccarini, dopo La Vita in Diretta la conduttrice lascia anche l’agente Lucio Presta: i motivi

Dopo l’addio, apparso a dir poco burrascoso, a La Vita in Diretta, Lorella Cuccarini lascia anche l’agente Lucio Presta. Dopo tanti anni di militanza tv nella Arcobaleno Tre, agenzia nota per detenere ...

Il tempo dei compromessi è finito e Alberto Matano ha deciso di non usare più filtri a La Vita in Diretta. Durante la scorsa stagione televisiva, mentre era alle prese con un programma e con una colle ...Dopo l’addio, apparso a dir poco burrascoso, a La Vita in Diretta, Lorella Cuccarini lascia anche l’agente Lucio Presta. Dopo tanti anni di militanza tv nella Arcobaleno Tre, agenzia nota per detenere ...