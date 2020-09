La Vita Bugiarda degli Adulti secondo la stampa estera, cosa si dice del romanzo che riaccende la “Ferrante fever” (Di giovedì 10 settembre 2020) Gli appassionati italiani ne pregustano già l’adattamento televisivo commissionato da Netflix, mentre ai lettori di 35 paesi La Vita Bugiarda degli Adulti si è svelato solo da poche settimane. E, come previsto, l’ultima fatica di Elena Ferrante si è dimostrata all’altezza delle aspettative per la stragrande maggioranza dei critici e una grossa fetta del pubblico internazionale. Il romanzo, atteso e poi divorato ovunque con la stessa spasmodica frenesia, sembra aver colpito nel segno per e nonostante gli ineVitabili accostamenti alla quadrilogia de L’Amica Geniale. È in particolare il New York Times a sottolineare come l’autrice sia riuscita a scacciare il fantasma del suo stesso successo, catturando gli stati interiori dei ... Leggi su optimagazine

giuda31 : La vita bugiarda degli adulti riaccende la 'Ferrante fever' nel mondo? Pare proprio di sì. ?? #ElenaFerrante… - giravom12ano : comunque Elena Ferrante assurda ho letto la vita bugiarda degli adulti in un giorno non so come non so perché non r… - nugellae : “La vita bugiarda degli adulti” palesemente scritto da un uomo anche di mezza età avanzata sicuro - dreamingbanqtan : RT @xbunnykoo: e questa è la vita per una donna. subisci le peggio atrocità e rischi di non ricevere mai giustizia perché le persone prefer… - nemjoone : RT @xbunnykoo: e questa è la vita per una donna. subisci le peggio atrocità e rischi di non ricevere mai giustizia perché le persone prefer… -

Ultime Notizie dalla rete : Vita Bugiarda La Vita Bugiarda degli Adulti di Elena Ferrante secondo la stampa estera OptiMagazine Natalie Portman innamorata di Elena Ferrante: "Crea dipendenza"

Anche un premio Oscar come Natalie Portman è stata conquistata da Elena Ferrante, l'autrice de La vita bugiarda degli adulti, la cui identità è ancora avvolta nel mistero. Con un post su Instagram in ...

De Luca indagato, Severino Nappi a Radio Crc: “Bugiardo seriale”

“De Luca è un bugiardo seriale ma non può smentirmi perché racconta solo sciocchezze ai campani”. Non usa mezzi termini l’ex assessore e attuale candidato alle regionali con Lega di Salvini Severino N ...

Anche un premio Oscar come Natalie Portman è stata conquistata da Elena Ferrante, l'autrice de La vita bugiarda degli adulti, la cui identità è ancora avvolta nel mistero. Con un post su Instagram in ...“De Luca è un bugiardo seriale ma non può smentirmi perché racconta solo sciocchezze ai campani”. Non usa mezzi termini l’ex assessore e attuale candidato alle regionali con Lega di Salvini Severino N ...