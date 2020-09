La trave del capannone collassa, Michele muore schiacciato a 35 anni: “Era un grande lavoratore” (Di giovedì 10 settembre 2020) È finiti in tragedia il grave incidente avvenuto in un capannone nella zona industriale di Villacidro, nella provincia del Sud Sardegna. Michele Murgia, 34 anni, è morto in seguito alle ferite riportare al crollo di una parete prefabbricata di cemento all’interno di un capannone della ditta Macar, azienda che si occupa di commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, nella zona industriale del paese. A bordo di una motrice con le insegne della ditta “Autotrasporti Pittau”, Murgia verso le 19 aveva iniziato le manovre per uscire dal capannone dopo aver agganciato un container. Secondo i primi accertamenti il fabbricato farebbe capo al Gruppo Isa, l’azienda villacidrese proprietaria di numerosi supermercati.



