La sospensione della sperimentazione Oxford per infiammazione spinale: «Ma non è detto che dipenda dal vaccino» (Di giovedì 10 settembre 2020) La notizia che è rimbalzata nelle ultime 36 ore riguarda lo stop alla sperimentazione del vaccino di Oxford contro il coronavirus a causa di una reazione avversa in un paziente testato. Ma ci sono degli aspetti da prendere in considerazione, che sono stati analizzati dallo stesso paziente intervistato da Repubblica. In modo particolare, quest’ultimo avrebbe avuto una infiammazione spinale che, tuttavia, non è detto che riguardi proprio il vaccino. LEGGI ANCHE > Problemi con un volontario, sospesi i test di sperimentazione del vaccino Oxford Stop sperimentazione vaccino, parla la persona che ha subito l’effetto collaterale La ... Leggi su giornalettismo

Ultime Notizie dalla rete : sospensione della Sospensione vaccino di Oxford, esperta: “Non dovrebbe influire su tempi della distribuzione” Scienze Fanpage Ecco gli altri vaccini contro il coronavirus su cui sti sta lavorando

Dalla Cina agli Stati Uniti, passando per la Russia. Dopo la sospensione della sperimentazione di AstraZeneca e università di Oxford, ecco quali sono gli altri candidati vaccini a cui si sta lavorando ...

Vaccino anti-covid italo-inglese: sperimentazione sospesa a Oxford per volontario affetto da infiammazione spinale

