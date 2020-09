La sorpresa "Extraliscio, punk da balera". Romagna mia rinasce nel mondo d'oggi - (Di giovedì 10 settembre 2020) Pedro Armocida La regista mescola atmosfere della propria terra a ricordi. Con grazia e ritmo Al festival, nella sezione parallela delle Giornate degli Autori, è arrivata Elisabetta Sgarbi e con lei finalmente una ventata di vivacità. Lasciando da parte il fratello Vittorio che, prima di entrare in sala, ha avuto un diverbio sull'uso della mascherina con il responsabile della prevenzione e sicurezza e poi è stato anche «sgridato» dalla sorella perché «sempre col telefono acceso s'è perso delle sequenze in cui ci sono le nostre origini», ecco che, prima di iniziare la proiezione di Extraliscio-punk Da balera (in uscita in sala in autunno con IWonder) il gruppo del titolo intona dal vivo Romagna mia. Il pubblico è stato così già ... Leggi su ilgiornale

L’idea gliel’ha data lo scrittore bolognese Ermanno Cavazzoni, voce narrante del film e co-sceneggiatore, ed è quella di raccontare la storia degli Extraliscio, il duo musicale composto dal leggendari ...

L'idea gliel'ha data lo scrittore bolognese Ermanno Cavazzoni, voce narrante del film e co-sceneggiatore, ed è quella di raccontare la storia degli Extraliscio, il duo musicale composto dal leggendari ...