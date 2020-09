La sindaca di Pontassieve: «La donna che ha strappato la camicia a Salvini vittima in passato di discriminazione razziale» (Di giovedì 10 settembre 2020) Com’era prevedibile, dopo il gesto ingiustificabile dell’aggressione a Matteo Salvini (come si può notare nel video, il contatto dura circa 7 secondi, con la donna che riesce a strappare la camicia del senatore della Lega) è la donna di origini congolesi a finire nel tritacarne mediatico dei social network. vittima di bufale e di disinformazione, la 30enne in realtà presenta elementi del suo passato che possono aver avuto un’influenza su quanto accaduto nella mattinata di ieri. LEGGI ANCHE > Il video dei 7 secondi di aggressione a Matteo Salvini a Pontassieve donna aggressione Salvini, chi è: in passato vittima di un gesto di ... Leggi su giornalettismo

