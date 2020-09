La showgirl italiana si mostra così per la prima volta: la riconoscete? (Di giovedì 10 settembre 2020) Tutte le foto a fine articolo. La famosa showgirl italiana ha voluto mandare un messaggio importante ai suoi follower. Da diverso tempo si sta parlando di skin positivity, in cui vari volti dello spettacolo si mostrano senza filtri, facendo vedere ai propri follower in che stato è la pelle in particolare quella del viso. Ad inaugurare questa scia è stata Aurora Ramazzotti, che con un atto di coraggio, ha postato sui social una foto del suo viso in primo piano contornato dall’acne. Una scelta che ha fatto sì che anche altri volti noti si mostrassero senza veli. A far scalpore, ultimamente, è stata Giulia De Lellis che a Venezia, nonostante il trucco, ha fatto vedere la sua acne. Un’apparizione, la sua, che ha attirato critihe e complimenti, ... Leggi su howtodofor

carmenmirandaib : RT @matty_aloud: Tina Cipollari la più grande showgirl della storia della televisione italiana #uominiedonne - matty_aloud : Tina Cipollari la più grande showgirl della storia della televisione italiana #uominiedonne - lotti_alessio : @SpainPornStars @nosoloporno69 Se llama Giulia salemi y es una showgirl italiana -

Il nome di Flavia Vento è stato uno dei primi a spuntare nel possibile cast del Grande Fratello Vip. Ma chi è davvero Flavia Vento? Come ha cominciato e cosa è diventata oggi? Scopriamolo insieme! Fla ...

Sara Tommasi: canto in un brano… vestita da sposa

Oggi vi parliamo di Sara Tommasi, showgirl ed ex modella italiana che nei mesi scorsi ha avuto il suo approccio alla musica partecipando ad un brano Dance. Sara Tommasi. Foto di repertorio dal Web Si ...

