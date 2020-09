La sfida social tra Alberto Angela e la signora di “Non c’è ne Coviddi” per far “prevalere la cultura” (Di giovedì 10 settembre 2020) Alberto Angela “sfida” la signora di “Non c’è ne Coviddi” di Mondello Dopo il boom di follower su Instagram di Angela, la signora di Mondello (Sicilia) diventata tristemente famosa per il tormentone negazionista “Non c’è ne Coviddi”, l’attore comico Roberto Lipari ha deciso di lanciare una sfida tra Alberto Angela e Angela Chianello. All’insaputa dei due protagonisti. Si chiama #AlbertoAngelaChallenge e lo scopo è quello di far “prevalere la cultura” del divulgatore scientifico sulla signora di Mondello. “Lo so… Ogni condivisione della notizia del boom ... Leggi su tpi

Un guanto di sfida a tutti gli internauti per boicottare il trash a favore della cultura. È la curiosa - e virale - challenge lanciata da Roberto Lipari. Il comico, vincitore del talent show Ecceziona ...

Instagram, cos'è la #AlbertoAngelaChallenge per difendere la cultura sui social

Dopo l'arrivo su Instagram con boom di follower di Angela Chianello, la signora di Mondello diventata famosa per «Non ce n'è Coviddi», il comico Roberto Lipari ha mobilitato il social network per muov ...

