La scollatura è troppo profonda, il Museo d’Orsay vieta l'ingresso alla turista (Di giovedì 10 settembre 2020) Novella Toloni I funzionari del celebre Museo parigino sono stati irremovibili: "O si copre, o lei non entra" e la giovane turista su Twitter ha sfogato tutta la sua rabbia per l'accaduto La Francia si scopre sempre più puritana e così dopo le turiste costrette a rinunciare al Senza veli in spiaggia (per non prendersi una sonora multa), ecco spuntare un nuovo caso con la visitatrice che, causa scollatura troppo profonda, è stata bloccata all'ingresso del Museo d’Orsay a Parigi. "Mai avrei sospettato che il mio décolleté fosse oggetto di discordia", ha tuonato su Twitter Jeanne che - scioccata dal trattamento riservatole dallo storico Museo - ha pensato bene di dire la sua ... Leggi su ilgiornale

