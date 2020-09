La ricerca di tecnologia aliena su 10 milioni di stelle (Di giovedì 10 settembre 2020) AGI - Il telescopio australiano Murchison Widefield Array (MWA) ha completato la ricerca più ampia e profonda a basse frequenze per rintracciare la presenza di tecnologie da altri pianeti, scansionando almeno 10 milioni di sistemi stellari, senza trovare traccia di civiltà tecnologicamente avanzate. Pubblicato sul Publications of the Astronomical Society of Australia, questo è il risultato di un lavoro condotto dagli esperti della Curtin University dell'International Center for Radio Astronomy Research (ICRAR). “Abbiamo monitorato la porzione di cielo in cui si trova la costellazione delle Vele – spiega Chenoa Tremblay dell'ICRAR – ma se esistono civiltà in questo angolo di Universo sono piuttosto sfuggenti”. Il telescopio è progettato per rintracciare emissioni radio a basse frequenze, che ... Leggi su agi

