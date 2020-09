La ragazza dei tuoi sogni, Ligabue presenta il singolo dopo il TG1 – VIDEO (Di giovedì 10 settembre 2020) Sarà da domani – venerdì 11 settembre – in rotazione in radio e disponible in digitale ‘La ragazza dei tuoi sogni’, nuovo singolo di Luciano Ligabue. Il rocker di Correggio ha presentato la traccia – che potete vedere di seguito – dopo il TG1 delle 20. Lo ha fatto presso l’Arena Campovolo. Un’Arena Campovolo vuota, ma sul palco con lui la sua band. Queste le parole di Ligabue prima della performance: “Siamo qui, dove avremmo dovuto tenere la festa per i nostri trent’anni questo week end. Non abbiamo potuto farla, la faremo l’anno prossimo. Ma volevo quanto meno in questo posto farvi ascoltare la mia nuova canzone”. L'articolo La ragazza ... Leggi su nonsolo.tv

