La produzione industriale in Italia dopo il lockdown (Di giovedì 10 settembre 2020) La produzione industriale nel nostro Paese, in caduta libera durante i mesi di lockdown per combattere l’epidemia di Covid-19, ha iniziato a riprendersi a luglio, tuttavia ha registrato un nuovo rallentamento, ha detto giovedì l’Istituto Nazionale di Statistica (Istat). “dopo essere rimbalzato del 41,5% a maggio, è aumentato dell’8,2% a giugno su un mese e del 7,4% a luglio“, ha detto l’Istat in un comunicato. I rimbalzi più significativi sono stati nella produzione di computer, prodotti elettronici e ottici e dispositivi elettromedicali (+16,5%), mezzi di trasporto (+ 12,7%) e nella riparazione e installazione di macchinari. (+12,2%). Il nostro è stato il primo Paese in Europa ad essere duramente colpito dal Coronavirus, di fatto ha ... Leggi su sbircialanotizia

