La nuova battaglia dell’ecommerce si combatte nei cieli (Di giovedì 10 settembre 2020) Il drone per le consegne di Amazon (foto: Joe Buglewicz/Bloomberg via Getty Images)La battaglia per il dominio nel mondo dell’ecommerce ora si sposta in cielo. Dopo che settimana scorsa Amazon ha ottenuto la licenza da parte dell’Amministrazione federale dell’aviazione (Fcc) degli Stati Uniti per avviare la sperimentazione delle consegne con i droni per il servizio Prime Air, anche il principale concorrente Walmart ha annunciato il 9 settembre di aver avviato i test per le consegne con i droni nella città di Fayetteville in North Carolina. La più grande catena di supermercati degli Stati Uniti per questo nuovo servizio collaborerà con la startup israeliana Flytrex Aviation Ltd., specializzata nella produzione di droni, e in questa prima fase di sperimentazione si concentrerà in particolare sulla consegna di prodotti ... Leggi su wired

pokemonnext : Nuova modalità battaglia in arrivo per Ninjala! - Solo_A_Roma : @rodolfomurra @battaglia_persa La cosa splendida è che @virginiaraggi ha pubblicizzata questa come strada nuova, co… - KenSharo : New post (Battaglia Washington-Pechino a colpi di restrizioni: Trump revoca visti a mille studenti e ricercatori ci… - filippoclo : RT @Raff_Perf: A distanza di oltre mezzo secolo la stessa Germania si trova a riaffrontare, in contesti e con modalità diverse una nuova ba… - Profilo3Marco : RT @Daniele_Manca: Verso le Regionali/3: Puglia, la battaglia del multiforme Emiliano. E la nuova vita di Harry e Meghan - #Podcast - del ?… -

Ultime Notizie dalla rete : nuova battaglia "Ci avete preso in giro. Sarà nuova battaglia" LA NAZIONE Star Wars IX: Daisy Ridley conferma che Rey doveva essere una Kenobi

Ospite dello show di Jimmy Kimmel, Daisy Ridley ha confermato che nei piani originali di Star Wars IX il personaggio di Rey doveva essere imparentato con quello di Obi-Wan Kenobi. Una delle più grandi ...

Fortnite x Marvel: la Stagione 4 accoglie le Stark Industries, nuova area!

Mentre Fortnite accoglie l'aggiornamento 14.10 rendendo temporaneamente offline i server, i dataminer attivi sul free-to-play sono già impegnati nell'analisi dei nuovi contenuti. Sin dall'esordio dell ...

Ospite dello show di Jimmy Kimmel, Daisy Ridley ha confermato che nei piani originali di Star Wars IX il personaggio di Rey doveva essere imparentato con quello di Obi-Wan Kenobi. Una delle più grandi ...Mentre Fortnite accoglie l'aggiornamento 14.10 rendendo temporaneamente offline i server, i dataminer attivi sul free-to-play sono già impegnati nell'analisi dei nuovi contenuti. Sin dall'esordio dell ...