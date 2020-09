La modella russa morta era nuda: tutti i misteri vicino alla base Nato (Di giovedì 10 settembre 2020) Roberto Vivaldelli Si cerca materiale nei cellullari e nelle macchine fotografiche sequestrate a Gerenius Tavarov, 44 anni. La ricostruzione dell'amico fotografo della modella non convince gli inquirenti: mistero sull'uso del drone Lascia spazio a molti dubbi la morte di Galina Fedorova, la modella russa di 35 anni deceduta sabato al largo di Teulada, nel sud Sardegna, durante una gita in gommone, noleggiato a Chia, con l'amico fotografo russo-britannico Gerenius Tavarov, 44 anni. Come ha confermato ieri l'autopsia eseguita al Policlinico di Monserrato dal dottor Nicola Lenigno, Galina Fedorova è morta per annegamento. Il corpo senza vita della donna è stato recuperato da una motovedetta della Capitaneria di Porto, mentre il connazionale - soccorso da una imbarcazione - aveva raccontato che il ... Leggi su ilgiornale

