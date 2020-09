La Lucarelli si scaglia contro la Hunziker che va dal parrucchiere senza mascherina (Di giovedì 10 settembre 2020) Lucarelli accusa la Hunziker di dare il cattivo esempio non indossando la mascherina dal parrucchiere Visualizza questo post su Instagram Don’t let the sun go down on me….un bacio a voi da me ❤️ godiamoci ancora le ultime giornate di relax e sole…#estateitaliana Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram) in data: 26 … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

Marcell86282714 : @Andreadealoe @stanzaselvaggia Con lo stesso impatto di un peto maleodorante la lucarelli si scaglia contro Gabbani… -

Ultime Notizie dalla rete : Lucarelli scaglia Sgarbi si scaglia contro Selvaggia Lucarelli: “Se Briatore fosse morto lei sarebbe stata felice” La mia città NEWS Selvaggia Lucarelli contro Francesco Gabbani: insorgono i fan del cantante

La Lucarelli si scaglia contro Francesco Gabbani: immediata la reazione dei fan del cantanteL’ironia e il sarcasmo di Selvaggia Lucarelli sono ben noti a tutti ormai: spontanea e sempre molto schietta ...

Sgarbi ora incenerisce la Lucarelli e Scanzi: "Se Briatore fosse morto"

Vittorio Sgarbi in questi giorni è un vero fiume in piena. Non si è tirato indietro in nessuna polemica, soprattutto quella che lo vede coinvolto contro Selvaggia Lucarelli. A far scattare la rabbia d ...

