La leggenda di Lucio Battisti | 5 canzoni per conoscere meglio l’artista

Questa sera, alle ore 21:20, su Rai Due, andrà in onda "Io tu noi Lucio", uno speciale dedicato all'indimenticabile Lucio Battisti. Il docufilm, prodotto da Alessandro Lostia e diretto da Giorgio Verdelli, si caratterizza per le tante testimonianze che raccontano la vita dello straordinario cantautore italiano, scomparso il 9 settembre 1998 all'età di 55 anni. Nello speciale verranno ricordati alcuni dei brani più celebri di Battisti. Vogliamo farlo anche noi, proponendo cinque delle canzoni del cantautore di Poggio Bustone che ancora oggi appassionano e commuovono. "Il Mio Canto Libero" venne pubblicato il 16 novembre 1972. Il brano è stato scritto dal paroliere Mogol dopo la separazione con sua moglie.

