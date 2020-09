La legge sull’abbassamento dell’età per eleggere i senatori passa al Senato (Di giovedì 10 settembre 2020) La legge costituzionale sull’abbassamento dell’età per eleggere i Senatori passa al Senato. Ora dovrà tornare alla Camera e quindi nuovamente a Palazzo Madama. Il Senato ha approvato – non senza difficoltà – la riforma costituzionale per l’abbassamento a 18 anni dell’età per poter eleggere i Senatori. In base alla normativa vigente, in Italia per poter eleggere i Senatori bisogna avere almeno venticinque anni. La legge costituzionale sull’abbassamento dell’età per eleggere i Senatori passa al ... Leggi su newsmondo

NewsMondo1 : La legge sull’abbassamento dell’età per eleggere i senatori passa al Senato -

Ultime Notizie dalla rete : legge sull’abbassamento Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo Corriere della Sera