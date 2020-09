La Lega Pro presenta il suo nuovo logo: «Il calcio che fa bene al paese» (Di giovedì 10 settembre 2020) nuovo logo Lega Pro – Da oggi Lega Pro si presenta con una nuova immagine, che segna una nuova idea di calcio più vicina ai giovani, più innovativa, in grado di crescere, oltre che nella tradizionale dimensione sportiva, in quella economica e sociale. Oltre alla rinnovata veste grafica, il nuovo logo introduce un altro elemento … L'articolo La Lega Pro presenta il suo nuovo logo: «Il calcio che fa bene al paese» è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

C'è una nuova grande C che abbraccia il Paese. Così la Lega Pro ha presentato il nuovo logo, in un'ottica di cambiamento e alle porte di un torneo che sarà particolare e unico.