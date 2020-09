La Jomi Salerno ha tolto i veli, Avram: “Pronti per l’esordio” (Di giovedì 10 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiLa Jomi Salerno ha tolto i veli in vista dell’esordio nel campionato serie A Beretta in programma sabato 12 settembre alle ore 18:30 tra le mura amiche della palestra Caporale Maggiore Palumbo contro il Pontinia. Programmi, progetti e ambizioni del pluridecorato sodalizio salernitano sono stati svelati in video conferenza. “Tutte le Federazioni all’indomani – afferma il vice presidente Paola Fiorillo – della vicenda Covid hanno attivato delle misure di sostegno alle società. La FIGH, facendo riferimento al bilancio federale, sicuramente ha fatto tanto per i propri affiliati perchè azzerare le tasse federali per le squadre che prendono parte alla massima serie non è chiaramente un importo irrilevante. Si tratta di una manovra davvero molto ... Leggi su anteprima24

