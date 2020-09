La Guardia di Finanza di Alghero scopre 11 tra yacht e barche a vela “fantasma”. Evaso il fisco per oltre 1,5 milioni di euro (Di giovedì 10 settembre 2020) Undici tra yacht a motore e barche a vela ‘fantasma’ sono state individuate dalla Guardia di Finanza di Alghero e ora i proprietari, finora sconosciuti al fisco, dovranno pagare sanzioni per oltre 1milione e mezzo di euro. Le imbarcazioni individuate dai militari della Sezione operativa navale battono tutte bandiera straniera, ma i proprietari sono cittadini italiani che hanno trasferito in modo fittizio la residenza all’estero o che hanno patrimoni, tra cui le barche, detenuti fuori dal territorio nazionale. Patrimoni che vanno comunque dichiarati al fisco. L'articolo La Guardia di Finanza di Alghero scopre 11 tra ... Leggi su ilfattoquotidiano

Agenzia_Ansa : Incidente durante un addestramento sulle Tre Cime di Lavaredo. Ha perso la vita un soccorritore della Guardia di Fi… - MinisteroDifesa : Profondo cordoglio e vicinanza ai familiari dell'App. Sc. QS Sergio Francese, scomparso in un'esercitazione. Il Mi… - LegaSalvini : ACCOGLIENZA MIGRANTI: LA GUARDIA DI FINANZA SEQUESTRA BENI PER 900.000 EURO A UNA COOPERATIVA - campobassolive : In auto con cento grammi di eroina, la Guardia di Finanza arresta spacciatore - AnsaSardegna : Guardia di Finanza scopre 11 yacht 'fantasma' ad Alghero. Evaso il fisco per oltre 1,5 milioni di euro #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Guardia Finanza VIDEO | L'elicottero della Guardia Finanza scova rigogliosa piantagione marijuana RiminiToday Piantagione di marijuana nel napoletano: sequestrati 300 kg di cannabis, un arresto

Oltre 300 kg di "cannabis indica", 50 piante di marijuana e tutto il materiale per la potatura, l'irrigazione e l'essiccamento della droga. E' quello che si sono trovati davanti gli agenti della Guard ...

Laboratorio abusivo in garage a Concordia Sagittaria: sigilli a 11 mila orologi e gioielli

Sequestrati preziosi contraffatti, contestati ricavi non dichiarati per 300 mila euro Ditta cessata nel 2016 aveva continuato a operare illegalmente con l’e-commerce CONCORDIA. Un garage trasformato i ...

Oltre 300 kg di "cannabis indica", 50 piante di marijuana e tutto il materiale per la potatura, l'irrigazione e l'essiccamento della droga. E' quello che si sono trovati davanti gli agenti della Guard ...Sequestrati preziosi contraffatti, contestati ricavi non dichiarati per 300 mila euro Ditta cessata nel 2016 aveva continuato a operare illegalmente con l’e-commerce CONCORDIA. Un garage trasformato i ...