La fuga dall'inferno di Lesbo rischia di arrivare in Europa (Di giovedì 10 settembre 2020) Fausto Biloslavo L'incendio scoppiato nel campo dove erano stipati 13mila migranti. Che ora puntano la rotta balcanica Quasi 13mila migranti sono alla sbando dopo l'incendio che nella notte fra martedì e mercoledì ha distrutto il maxi campo di Moria sull'isola greca di Lesbo nell'Egeo orientale. Le fiamme sono state appiccate da un gruppo di richiedenti asilo, che si opponeva alla quarantena dopo la scoperta di 35 positivi sui primi 2mila tamponi. Le Ong invocano l'intervento dell'Unione europea per ridislocare i migranti descrivendo l'«inferno» di Moira, ma non dicono una parola sulle violenze scoppiate all'interno, che hanno portato al drammatico rogo. Il rischio è che le migliaia di migranti, senza più un campo dove stare, seppure fatiscente, cercheranno di proseguire lungo la rotta balcanica con ... Leggi su ilgiornale

