La frecciata di Ozil al Tottenham: “Se non volessi vincere trofei, andrei agli Spurs” (Di giovedì 10 settembre 2020) I rapporti tra Arsenal e Tottenham, protagoniste di uno derby più accesi di Londra, non sono mai stati idilliaci. E a entrare nelle disputa, anche il numero 10 dei Gunners Mesut Ozil. Il tedesco, nel corso di un domanda&risposta su Twitter, ha ribattuto al quesito di un utente, che gli chiedeva cosa avrebbe preferito fare tra ritirarsi e giocare nel club Spurs, in modo da provocare la squadra rivale. “Se non volessi vincere alcun trofeo, andrei al Tottenham”. If I don’t want to win a cup, I should go there #YaGunnersYa#AskMesut https://t.co/j6O0l7nV0P — Mesut Özil (@MesutOzil1088) September 9, 2020 Foto: espnfccom L'articolo La frecciata di Ozil al ... Leggi su alfredopedulla

Ultime Notizie dalla rete : frecciata Ozil Ozil | stoccata al Tottenham | “Se non volessi vincere trofei andrei in maglia Spurs…” Zazoom Blog