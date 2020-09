La Francia cambia strategia e altre notizie sul virus (Di giovedì 10 settembre 2020) I morti di covid-19 nel mondo superano quota 900mila, Bob Woodward accusa Trump, in Francia aumentano i contagi e diminuisce il tempo dell’isolamento, nuovo lockdown parziale a Jakarta: l’attualità sulla pandemia. Leggi Leggi su internazionale

Seduta invariata per Piazza Affari, mentre si muovono in calo le principali Borse europee. Si distinguono a Piazza Affari il settore beni industriali (+1,14%). Nel listino, troviamo tra i più venduti ...

Lagarde in trincea sul fronte euro-dollaro: la sfida della Bce e il problema del cambio

BERLINO - La Bce è in trincea. E dalla riunione di oggi emergerà che la missione principale, per l'autunno in arrivo, sarà frenare la corsa dell'euro e rivitalizzare l'inflazione ormai ridotta al lumi ...

