La Fiorentina blinda Chiesa e Milenkovic. In arrivo Pjatek o Milik? Pradè lo esclude (Di giovedì 10 settembre 2020) Daniele Pradè ha fatto il punto sul mercato, partendo da due punti precisi: la conferma di Chiesa e Milenkovic. Che resteranno in viola anche nella prossima stagione. L'unica cessione sicura, oggi 10 settembre, riguarda Agudelo: tornerà al Genoa per essere girato allo Spezia. In attacco si punta ancora su Vlahovic e Cutrone Leggi su firenzepost

ROMA - Con l'avvicinarsi del via del campionato il mercato si infiamma sull'asse Roma-Torino: sono infatti i club della Capitale e la Juventus quelli in queste ore più attivi, almeno stando a quanto e ...

Il ds Pradè: "Nessuno sul mercato, squadra forte, vogliamo migliorarci" FIRENZE (ITALPRESS) - "Il presidente Commisso è stato chiarissimo su Chiesa: se ci fossero state offerte congrue e le condizioni ...

