La difesa dei fratelli Bianchi: "Stavamo facendo sesso al cimitero" (Di giovedì 10 settembre 2020) Valentina Dardari Si sarebbero appartati con un amico e tre ragazze, delle quali non ricordano i nomi, vicino al cimitero I fratelli Bianchi, accusati della morte di Willy Moteiro Duarte, stavano facevano sesso nei pressi del cimitero quando sono stati chiamati per sedare la rissa scoppiata a Colleferro. È questa la versione fornita dai due, forse un tentativo per evitare l'aggravante della premeditazione. Insomma, nella tragica notte di sabato 5 settembre, Marco e Gabriele, secondo quanto emerso dalle carte, stavano facendo sesso vicino al camposanto con un amico e tre ragazze sconosciute. Improvvisamente, però, i due sarebbero stati interrotti dalla chiamata degli amici che chiedevano loro di intervenire nella rissa scoppiata tra i due gruppi ... Leggi su ilgiornale

Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha telefonato alla senatrice a vita Liliana #Segre formulandole auguri affettuosi per il… - Agenzia_Ansa : #LilianaSegre compie oggi 90 anni. Telefonata del presidente della Repubblica alla senatrice a vita: 'Preziosa tes… - SM_Difesa : #9settembre Giornata della Memoria dei Marinai scomparsi in mare #MarinaMilitare @ItalianNavy #ForzeArmate ????… - GuidoValobra : RT @Quirinale: Il Presidente #Mattarella ha telefonato alla senatrice a vita Liliana #Segre formulandole auguri affettuosi per il suo 90° c… - enricovergoni : RT @Quirinale: Il Presidente #Mattarella ha telefonato alla senatrice a vita Liliana #Segre formulandole auguri affettuosi per il suo 90° c… -

Ultime Notizie dalla rete : difesa dei Retake, dieci anni per Roma in difesa dei beni comuni Repubblica Roma Liliana Segre compie 90 anni. Conte: 'Grazie per il suo impegno contro l'odio'

Compie oggi 90 anni Liliana Segre: la senatrice a vita testimone della Shoah, sopravvissuta all'orrore di Auschwitz, ebrea italiana colpita dalle Leggi razziste volute da Benito Mussolini duce del Fas ...

Yakuza: Like a Dragon in italiano, l'anteprima

Yakuza: Like a Dragon sarà il primo episodio della serie SEGA a vantare una localizzazione dei testi in italiano, se non consideriamo l'esordio originale del franchise nell'ormai lontano 2006 e il rec ...

Compie oggi 90 anni Liliana Segre: la senatrice a vita testimone della Shoah, sopravvissuta all'orrore di Auschwitz, ebrea italiana colpita dalle Leggi razziste volute da Benito Mussolini duce del Fas ...Yakuza: Like a Dragon sarà il primo episodio della serie SEGA a vantare una localizzazione dei testi in italiano, se non consideriamo l'esordio originale del franchise nell'ormai lontano 2006 e il rec ...