La deputata Sara Cunial ha cercato di baciare Alessio Lasta di Piazzapulita alla manifestazione No Mask (Di giovedì 10 settembre 2020) Alessio Lasta di Piazzapulita stava cercando di svolgere il suo encomiabile lavoro, anche dopo la pausa estiva. Era stato uno dei cronisti che meglio aveva documentato il lockdown e la fase più acuta dell’emergenza coronavirus nella primavera del 2020. Adesso, per la prima puntata della nuova stagione del programma di approfondimento di La7, aveva deciso di assistere a una manifestazione dei No Mask a Padova, dove – unico rappresentante istituzionale – c’era anche Sara Cunial, ex parlamentare del Movimento 5 Stelle (poi espulsa). LEGGI ANCHE > Quando i negazionisti del Covid hanno avuto bisogno di un dottore durante la manifestazione No Mask Sara Cunial tenta di ... Leggi su giornalettismo

