La deputata negazionista Cunial senza mascherina prova a baciare l’inviato di La7: “Non la uso mai” (Di giovedì 10 settembre 2020) Sonia Cunial, parlamentare del gruppo misto, negazionista, ha tentato di ‘baciare’ (sulla guancia) l’inviato di Piazzapulita Alessio Lasta mentre cercava di intervistarla sul Coronavirus. “La mascherina? Io non la uso mai”, ha detto la deputata, prima di tentare l’approccio per mostrare che “non c’è bisogno” della protezione. Il gesto è stato ripreso dalle telecamere della trasmissione e condiviso dall’account social del programma, come anticipazione di un servizio più ampio. “Deve mantenere rispetto per i 35mila morti”, ha ribattuto Lasta. Il servizio andrà in onda nel corso della prima puntata di Piazzapulita, condotto da Corrado Formigli, che partirà giovedì alle 21.15 su La7 proprio con ... Leggi su ilfattoquotidiano

