La deputata ex M5S Sara Cunial prova a baciare il giornalista di Piazzapulita durante la manifestazione dei No Mask (Di giovedì 10 settembre 2020) La deputata Sara Cunial cerca di baciare giornalista di Piazzapulita alla manifestazione No Mask VIDEO La deputata Sara Cunial (ex Movimento 5 Stelle poi espulsa) ha provato a baciare il giornalista di Piazzapulita (La7) Alessio Lasta durante una manifestazione dei No Mask a Padova. L’inviato del talk politico condotto da Corrado Formigli ha chiesto alla parlamentare le ragioni della sua presenza in una piazza insieme ai negazionisti del Covid senza mascherina e senza rispettare il distanziamento sociale. Anziché rispondere alle domande del giornalista ... Leggi su tpi

