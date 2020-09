La crisi senza fine del trasporto aereo e si pensa alla «rottamazione precoce» (Di giovedì 10 settembre 2020) Sei mesi dopo che il settore aeronautico commerciale è entrato nella peggiore crisi della sua storia sono disponibili dati certi sulle tendenze del traffico aereo e gli analisti iniziano a comprendere quali possano essere le prospettive a breve e lungo termine, previsioni che diventano essenziali per rimettere in fase la produzione di aerei commerciali.Secondo la Aviation Week Intelligence Network (Awin), ovvero una rete di analisti legata alla nota testata specializzata, la domanda scenderà del 30% circa nei prossimi dieci anni rispetto alle ipotesi elaborate all'inizio del 2020. Nel breve termine la cosa più preoccupante è che i produttori non hanno ancora ridotto abbastanza la produzione e dovranno decidere rapidamente ulteriori tagli alle catene di montaggio, fatto che nel 2021 si ripercuoterà ... Leggi su panorama

M5S_Europa : Bene l’abolizione del #superticket sanitario, odioso balzello introdotto nel 2011 dal governo Berlusconi-Lega, che… - tigrelt : RT @Teresat14547770: IN ITALIA SIAMO IN PIENA CRISI SU TUTTI I SETTORI E MENTRE GLI ALTRI STATI EUROPRI DEVONO GESTIRE SOLO LA PANDEMIA,I N… - attilioc39 : RT @Teresat14547770: IN ITALIA SIAMO IN PIENA CRISI SU TUTTI I SETTORI E MENTRE GLI ALTRI STATI EUROPRI DEVONO GESTIRE SOLO LA PANDEMIA,I N… - Lokiandroll : tra 3 giorni invecchio e ogni anno la prendo sempre peggio bella questa crisi di mezza età ma senza mezza letteralmente solo crisi d'età - Claudia19485227 : RT @Teresat14547770: IN ITALIA SIAMO IN PIENA CRISI SU TUTTI I SETTORI E MENTRE GLI ALTRI STATI EUROPRI DEVONO GESTIRE SOLO LA PANDEMIA,I N… -

Ultime Notizie dalla rete : crisi senza La crisi senza fine del trasporto aereo e si pensa alla «rottamazione precoce» Panorama Biden vs Trump: chi vincerà le elezioni Usa 2020?

Mancano sette settimane e mezzo al 3 novembre: il giorno in cui l’America scoprirà se l’aspettano altri quattro anni di Donald Trump o un cambio di stile e politica con il democratico Joe Biden. Finor ...

Rapporto United in science: il Covid-19 non ha fermato il cambiamento climatico

Il lockdown per la pandemia di Covid-19 non ha fermato il cambiamento climatico, «Le concentrazioni di gas serra nell’atmosfera stanno raggiungendo livelli record e continuano ad aumentare. Dopo un te ...

Mancano sette settimane e mezzo al 3 novembre: il giorno in cui l’America scoprirà se l’aspettano altri quattro anni di Donald Trump o un cambio di stile e politica con il democratico Joe Biden. Finor ...Il lockdown per la pandemia di Covid-19 non ha fermato il cambiamento climatico, «Le concentrazioni di gas serra nell’atmosfera stanno raggiungendo livelli record e continuano ad aumentare. Dopo un te ...