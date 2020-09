“La crisi ha cambiato il lavoro: le vecchie ricette non servono più”. Incontro con Dario Gallina (Di giovedì 10 settembre 2020) Nelle grandi crisi sistemiche il singolo non può fare la differenza, ma sono la squadra, la visione nazionale a essere fondamentali. A parlare è Dario Gallina, presidente Camera di Commercio di Torino. Lo fa a ridosso della diffusione con Unioncamere dei dati congiunturali sul secondo trimestre 2020. Un annus horribilis nel quale è scesa in pista una safety car per gestire l’emergenza e raddrizzare un percorso che poteva essere ben più disastroso, la perdita che si prevede a fine anno, come sottolinea lo stesso Gallina, non dovrebbe essere al di sopra del 10 per cento. La rilevazione è stata condotta nel mesi di luglio con riferimento ai dati del periodo aprile-giugno 2020, ha coinvolto 1.719 imprese industriali piemontesi, per un numero complessivo di 96.569 addetti e un ... Leggi su nuovasocieta

