La casa di Carta: Vanessa Incontrada insultata per la foto con Berlino a Venezia (Di giovedì 10 settembre 2020) Vanessa Incontrada posta un selfie con il Berlino de La casa di Carta, Pedro Alonso, ma il suo post e quel Bella Ciao hanno sollevato una polemica politica davvero accesa. Vanessa Incontrada insultata per una foto: non tutti conoscono la serie spagnola La casa di Carta e quando hanno visto la scritta Bella Ciao accanto al selfie dell'attrice spagnola e Pedro Alonso - che nella serie interpreta Berlino - hanno iniziato ad insultare e criticare Vanessa Incontrada su Instagram per le sue presunte idee politiche. Vanessa Incontrada vive nel nostro paese da anni ma solo ora sta provando con mano l'ignoranza che ha invaso la ... Leggi su movieplayer

SirDistruggere : Quando sei Vanessa Incontrada e pensi di fare cosa carina dedicando a Pedro Alonso, 'Berlino' in 'La Casa di Carta'… - rtl1025 : 'No-no-no-no-no, questa notte ci cambia No-no-no-no-no, ho le chiavi dell'alba Non è perfetta ma ci porta a casa Ba… - ndruja : madonna basta con questi che vogliono sentir cantare bella ciao senza manco sapere cosa voglia dire odio la casa di… - pintarella : @IvanaFavaro1 @GioGeneSharp Il problema è che con il no la casa rimarrebbe solo un progetto sulla carta?? - rob_re_ : @Kekka70890579 anche nairobi della casa di carta, BELLAMY È FORTE E CE LA FARÁ. -