La borsa di Milano nel corso del tempo (Di giovedì 10 settembre 2020) Sempre menzionata nei tg, poco frequentata dal…vivo dai telespettatori. Sicuramente la borsa di Milano, che è di base proprio a Piazza Affari, è diventata anche una sorta di meta turistica per quanti si appassionano al mondo della finanza e dell’economia, così come per chi frequenta la zona meneghina per la prima volta. Certo, non è un’attrazione turistica come il Duomo, ma sicuramente la borsa di Milano diventa praticamente una curiosità da vedere per il clima che si respira intorno. Milano ingloba tutto La borsa di ... Leggi su giornal

ForexOnlineMeIt : Borsa: Europa positiva in attesa della Bce, a Milano (+0,05%) scatto di Nexi (+5%) - Quasimezzogiorn : Mercati – La Borsa di Milano apre poco mossa (+0,08%) - fisco24_info : Borsa: Milano apre poco mossa (+0,08%): L'indice Ftse Mib si attesta a 19.786 punti - Faido1Alessio : Borsa: Europa allunga con Wall Street, Milano +1,8% - padovesi58a : Borsa: Europa allunga con Wall Street, Milano +1,8% -