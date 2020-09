La Bce conferma il piano di stimolo dell’economia. “Acquisti di titoli a questo ritmo fino a quando la crisi da Covid sarà terminata” (Di giovedì 10 settembre 2020) Per ora la Bce di Christine Lagarde si limita a confermare lo status quo. Non tocca i tassi e ribadisce che il programma di acquisto di titoli da 1.350 miliardi varato ad hoc per la pandemia e rafforzato a giugno (Pepp) andrà avanti fino a giugno 2021 o “fino a quando non giudicherà che la fase di crisi” legata al coronavirus” sia terminata. Molti analisti si attendono però nuove misure di stimolo in autunno, alla luce del quadro di incertezza economica legato al Covid (con la possibile seconda ondata) ma anche della Brexit e della situazione preoccupante del mercato del lavoro. Tanto più che nel frattempo la Fed ha fatto una mossa senza precedenti modificando la sua strategia, che sarà legata a ... Leggi su ilfattoquotidiano

