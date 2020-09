La Banca centrale europea mantiene invariati i tassi di interesse. Prosegue il piano anti-Covid. Lagarde: “La ripresa dipenderà dall’evoluzione della pandemia” (Di giovedì 10 settembre 2020) Il Consiglio Direttivo della Banca centrale europea ha lasciato invariati i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la Banca centrale, rispettivamente allo 0,00%, allo 0,25% e al -0,50%. Il Consiglio direttivo si attende che i tassi di interesse di riferimento della Bce “si mantengano su livelli pari o inferiori a quelli attuali finché non vedrà le prospettive di inflazione convergere saldamente su un livello sufficientemente prossimo ma inferiore al 2% nel suo orizzonte di proiezione e tale convergenza non si rifletterà coerentemente nelle dinamiche ... Leggi su lanotiziagiornale

Berlino, 10 set 16:29 - (Agenzia Nova) - Tutti gli indicatori mostrano che il programma di emergenza della Banca centrale europea (Bce) per l'acquisto di titoli di Stato dei paesi membri dell'Eurozona ...La Bce andrà fino il fondo. La presidente Christine Lagarde ha spiegato in conferenza stampa, dopo la riunione di settembre del board, che l’ammontare massimo deciso per il piano pandemico di acquisti ...