Kureishi debutta in prima mondiale al Teatro Stabile di Torino

Dopo il lockdown aveva proposto un cartellone estivo, che ha avuto un buon successo di pubblico, e ora rilancia con un debutto internazionale e nuove coproduzioni. E' il Teatro Stabile di Torino che ha svelato una parte della prossima stagione teatrale, da ottobre alla fine dell'anno. "Diversamente classico", così si chiama il cartellone di quest'anno, mette insieme riletture del canone teatrale e novità assolute di grandi drammaturghi contemporanei. Un solco scavato in questi anni dallo Stabile torinese, con successo. Ad aprire la stagione il 5 ottobre sarà il direttore artistico Valerio Binasco con "Uno sguardo dal ponte" di Arthur Miller, pièce rimasta congelata dalla scorsa stagione a causa del lockdown."Ora sono di nuovo in un mio personalissimo lockdown a provare in ...

