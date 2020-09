Kolarov, Godin, Friedkin, Bonaventura, Vettel, Valentino Rossi, Tour de France e Tirreno Adriatico: le notizie sportive del giorno (Di giovedì 10 settembre 2020) E non perdere la pagina di Gazzetta su Spotify! Leggi i commenti Calciomercato: tutte le notizie Gasport 10 settembre - 18:03 Leggi su gazzetta

Ultime Notizie dalla rete : Kolarov Godin Dal mercato alle parole di Vettel e Vale Rossi: ascolta le notizie del giorno La Gazzetta dello Sport L’Inter saluta Godin e blinda Skriniar: lo slovacco rimane un punto fermo della difesa di Conte

Dopo le voci relative ad una sua possibile cessione, Milan Skriniar può finalmente tirare un sospiro di sollievo. Il difensore slovacco è stato infatti tolto dal mercato dal club nerazzurro, anche a c ...

Kolarov si presenta:”Qui per vincere”

Non ha usato mezze misure l’ex terzino giallorosso. Come lui stesso ha dichiarato ai microfoni di Inter Tv:“Per me è stata una scelta facile, quando ho ricevuto la chiamata dell’Inter non ci ho pensat ...

