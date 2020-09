Klopp punge il Chelsea: “Il loro mercato? Il Liverpool è un club diverso…” (Di giovedì 10 settembre 2020) Jurgen Klopp si appresta ad iniziare una nuova stagione di Premier League. Il tecnico del Liverpool, campione in carica in Inghilterra, se la vedrà con tante rivali che si sono notevolmente rinforzate. In modo particolare il Chelsea, reduce da una campagna acquisti faraonica. Proprio sui blues, il manager tedesco ha voluto soffermarsi parlando a BBC Radio 5 Live.Klopp: "Il Liverpool non è come il Chelsea"caption id="attachment 1004353" align="alignnone" width="561" Klopp (getty images)/caption"Viviamo in un mondo di incertezza", ha esordito Klopp facendo riferimento alla situazione legata anche alla pandemia di coronavirus. "Ma ci sono comunque dei club che non si curano di questa situazione perché sono di ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Klopp punge il Chelsea: 'Il loro mercato? Il Liverpool è un club diverso...' - -

Ultime Notizie dalla rete : Klopp punge Klopp punge il Chelsea: “Il loro mercato? Il Liverpool è un club diverso…” ItaSportPress Rummenigge: "Messi fuori portata"

"Sentire che può lasciare il Barcellona mi mette anche un po' di tristezza. Ha scritto la storia del club e secondo me dovrebbe chiudere la carriera in blaugrana. Poi ci sono aspetti interni e privati ...

Rangnick punge il Milan: “Io creo valore, non lo compro. E Ibrahimovic…”

Torna a parlare Ralf Rangnick e lo fa ai microfoni del Corriere della Sera in merito al recente accostamento al Milan e la successiva mancata conclusione della trattativa per il suo arrivo. L’ex capo ...

"Sentire che può lasciare il Barcellona mi mette anche un po' di tristezza. Ha scritto la storia del club e secondo me dovrebbe chiudere la carriera in blaugrana. Poi ci sono aspetti interni e privati ...Torna a parlare Ralf Rangnick e lo fa ai microfoni del Corriere della Sera in merito al recente accostamento al Milan e la successiva mancata conclusione della trattativa per il suo arrivo. L’ex capo ...