“Kinder Joy of Moving Park”, nasce il primo parco permanente di Ferrero (Di giovedì 10 settembre 2020) VICOLUNGO (NOVARA) (ITALPRESS) – E' stato inaugurato il «Kinder Joy of Moving Park» presso Vicolungo The Style Outlets, centro a mezz'ora da Milano di proprietà di Neptune, joint venture tra Nuveen Real Estate e Neinver, player europeo leader nel settore degli outlet.Nato dalla collaborazione tra il Comune di Vicolungo, Soremartec – società del Gruppo Ferrero – e Neptune, Kinder Joy of Moving Park è un'area giochi ad accesso gratuito in linea con l'approccio del programma “Joy of Moving”, il progetto internazionale di Responsabilità Sociale del Gruppo Ferrero volto ad avvicinare all'attività motoria bambini e famiglie in tutto il mondo.“Ho avuto occasione di seguire lo sviluppo del programma Joy of Moving ... Leggi su iltempo

