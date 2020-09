Kena Mobile potrebbe lanciare delle super promo da 2,99 euro al mese (Di giovedì 10 settembre 2020) A breve Kena Mobile potrebbe lanciare delle interessanti iniziative promozionali a partire da soli 2,99 euro al mese. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

Si tratterebbe dunque di uno sconto del 50% sul costo mensile per i primi 4 mesi di validità dell’offerta, per i nuovi clienti che attiveranno la promozione. Al momento non ci sono dettagli sul target ...L’operatore semivirtuale di Tim, Kena Mobile ha lanciato solamente da pochi giorni una nuova promozione, attivabile solamente in alcuni punti vendita. In poche parole propone una variante con costo sc ...