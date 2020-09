Kate Winslet rinnega Woody Allen e Roman Polanski: "Come ho fatto a lavorare con loro?" (Di venerdì 11 settembre 2020) Kate Winslet contro Woody Allen e Roman Polanski, registi con i quali ha girato dei film, entrambi coinvolti in vecchi casi di scandali sessuali. Anche Kate Winslet si aggiunge all'elenco di coloro che si sono pentiti di aver lavorato con Woody Allen e Roman Polanski e ha rinnegato i due film girati con i due registi, in passato coinvolti in scandali sessuali. Con Allen, accusato di aver abusato della figlia minorenne Dylan, negli anni '90, Kate ha girato La ruota delle meraviglie, mentre con Polanski, accusato e condannato per lo stupro di una ragazza di 13 anni, negli anni 70, l'attrice girò il ... Leggi su movieplayer

Paulsonxgay : Kate winslet acerca de ammonite ?? la amo - 3cinematographe : #KateWinslet: 'mi pento di aver lavorato con #WoodyAllen e #RomanPolanski' - MaxMangione : RT @francdvolpe: La verità è che stiamo tutti aspettando che Kate Winslet compia 90 anni per vedere se diventa come la Rose anziana in Tita… - alinatheduck_ : La Kate Winslet che mi rinnega Allen e Polanski come un Timotino Scialamino della prima ora - julsedm : Rivedendo Mildred Pierce e onestamente che capolavoro. Kate Winslet all’apice della sua carriera. Regia e fotografi… -

Ultime Notizie dalla rete : Kate Winslet Kate Winslet: “mi pento di aver lavorato con Woody Allen e Roman Polanski” Cinematographe.it - FilmIsNow Kate Winslet: “mi pento di aver lavorato con Woody Allen e Roman Polanski”

Nel corso di un’intervista con Vanity Fair, Kate Winslet ha messo in discussione le sue passate collaborazioni con Woody Allen e Roman Polanski Kate Winslet ha rilasciato una nuova intervista a Vanity ...

Avatar 2, il cast si allena per le riprese subacquee: le prime immagini

Molti dei dettagli sulla trama di Avatar 2 sono ancora avvolti dal mistero, ma una cosa che sappiamo da tempo è che il sequel esplorerà il misterioso mondo sottomarino di Pandora. Per fare ciò James C ...

Nel corso di un’intervista con Vanity Fair, Kate Winslet ha messo in discussione le sue passate collaborazioni con Woody Allen e Roman Polanski Kate Winslet ha rilasciato una nuova intervista a Vanity ...Molti dei dettagli sulla trama di Avatar 2 sono ancora avvolti dal mistero, ma una cosa che sappiamo da tempo è che il sequel esplorerà il misterioso mondo sottomarino di Pandora. Per fare ciò James C ...