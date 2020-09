"Karaoke" è il vero tormentone dell'estate - (Di giovedì 10 settembre 2020) Paolo Giordano L'evento è andato in scena senza pubblico e con un palco e un impianto audio e luci pensato proprio per un'Arena senza gli spalti gremiti Ci hanno pensato prima Federico Poggipollini (suonando l'Inno di Mameli alla chitarra) e poi un sontuoso Andrea Bocelli (Nessun dorma) a iniziare i Power Hits estate 2020 ieri sera dall'Arena di verona. L'evento (in diretta anche su Sky Uno e Tv8) è andato in scena senza pubblico e con un palco e un impianto audio e luci pensato proprio per un'Arena senza gli spalti gremiti. A presentare, il trio Angelo Baiguini, Fabrizio Ferrari e Matteo Campese insieme con la regina Mara Maionchi, che ha dato il suo solito tocco di allegria e irriverenza. Con una incredibile passerella di circa cinquanta artisti, il concertone pensato e realizzato da Rtl 102.5 ... Leggi su ilgiornale

Triplete dei Boomdabash per il terzo anno consecutivo si portano a casa la statuetta di RTL 102.5 dei Power Hits Estate I Boomdabash riescono nell’impresa e per il terzo anno consecutivo si portano a ...

Con una incredibile passerella di circa cinquanta artisti, il concertone pensato e realizzato da Rtl 102.5 ha consacrato quello che tutti si aspettavano: ossia il brano Karaoke di Boomdabash con ...

