“Karaoke” è il tormentone dell'estate 2020, i Boombadash-Amoroso premiati al Power Hits estate di RTL102.5 (Di giovedì 10 settembre 2020) Musica altissima. Volume. Una sola parola d'ordine: emozionarsi. Il Power Hits estate di RTL102.5 , in un'arena di Verona vuota e illuminata con un gioco di luci spettacolare - per il quarto anno consecutivo incorona la canzone tormentone dell'estate. Quattro ore di spettacolo che fanno emozionare tutti. Un'arena così vuota non l'avevamo mai vista. Ma l'evento, sicuramente il più atteso, non delude le aspettative. Si canta ad alta voce in tutta Italia e non solo, il Power Hits riesce a far sognare. “vincono I Boomdabashe Alessandra Amoroso con "Karaoke” per l'ennesima volta”, dice Mara Maionchi. “Il suono ... Leggi su liberoquotidiano

