Juventus, senti Giggs: “Ronaldo può giocare fino a 40 anni” (Di giovedì 10 settembre 2020) La parentesi nazionali è finita e la Juventus si gode un Cristiano Ronaldo in forma superlativa, autore di una doppietta nella gara con la Svezia. Su di lui tutte le attenzioni e gli elogi del mondo, in particolare di uno dei suoi ex-compagni del Manchester United. Ryan Giggs, ct del Galles e bandiera dei Red Devils, è stato compagno di squadra di CR7 per tutta a sua permanenza a Manchester, che conosce bene le sue capacità, ha commentato il futuro di Cristiano, come riportato da Tuttosport. Il gallese vede ancora un futuro prorompente per il fenomeno portoghese, nonostante i 35 anni compiuti: “Dovrà trovarsi nel club giusto. Io ero in una squadra di alto livello e ho giocato fino a 40 anni posso veder giocare anche lui fino a 40 anni. Cristiano si prende cura di ... Leggi su tuttojuve24

forumJuventus : Juve, senti Locatelli: 'Un sogno essere accostato alla Juventus, Pirlo è il mio idolo' ??? - infoitsport : De Ligt Juventus, senti Bonucci: “Alla Juve ha la possibilità di crescere tanto” - zazoomblog : De Ligt Juventus senti Bonucci: “Alla Juve ha la possibilità di crescere tanto” - #Juventus #senti #Bonucci: #“Alla… - infoitsport : Juventus, senti Lucarelli: “Cavani? Ci sta pensando, ma a Torino…” - infoitsport : Juventus, senti Rabiot : “Staff di Pirlo più giovane e vicino alla squadra” -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus senti Juve, senti Tedesco: 'Vi racconto McKennie, ecco dove può esplodere' Calciomercato.com Pres. Piemonte contro Conte: 'Stadium più sicuro di un supermercato, la Juve era più pronta degli altri club'

Niente da fare per la Juventus, che esattamente come il resto delle società italiane dovrà adeguarsi alle ultime disposizioni contenute nell'ultimo Dpcm approva ...

Juve, il governatore Cirio: "Lo Stadium riaprirà così"

L'ultimo decreto del Premier Conte ha gelato sul nascere le speranze di riportare i tifosi allo Stadium (quantomeno, tecnicamente, sino al 7 ottobre) nonostante il Piano Sicurezza stilato da Juventus ...

Niente da fare per la Juventus, che esattamente come il resto delle società italiane dovrà adeguarsi alle ultime disposizioni contenute nell'ultimo Dpcm approva ...L'ultimo decreto del Premier Conte ha gelato sul nascere le speranze di riportare i tifosi allo Stadium (quantomeno, tecnicamente, sino al 7 ottobre) nonostante il Piano Sicurezza stilato da Juventus ...