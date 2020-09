Juventus, Ronaldo fissa l’obiettivo: 40 gol a stagione (Di giovedì 10 settembre 2020) La stagione della Juventus è pronta a ripartire, cambia l’allenatore, cambia il sistema ma non cambia il cardine. Sarà sempre Cristiano Ronaldo il giocatore principe della Juve, e non potrebbe essere altrimenti visto il suo rendimento mostruoso anche a questa età. Il portoghese è famoso per porsi sempre degli obiettivi importanti e raggiungerli, e il record superato con la nazionale portoghese gli avrebbe dato un’ulteriore iniezione di fiducia. Come riporta Tuttosport, il campione di Funchal è carico e pronto a sbaragliare nuovamente la concorrenza. La soglia che Ronaldo si sarebbe prefissato è quota 40 gol in stagione, che affiancata a lui sembra quasi “normale”, ma alcuni dei suoi colleghi avrebbero bisogno di almeno 2 ... Leggi su tuttojuve24

