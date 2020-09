Juventus, offerta del Villarreal per De Sciglio. Le ultime (Di giovedì 10 settembre 2020) Il Villarreal ha formulato un’offerta alla Juventus per il cartellino di Mattia De Sciglio: i bianconeri riflettono Il Villarreal ha formulato un’offerta per Mattia De Sciglio, attualmente ai margini del progetto tecnico della Juventus. Come riportato da Sky Sport, la dirigenza bianconera si è riservata qualche ora per decidere. De Sciglio sarebbe il sostituto di Alberto Moreno, reduce da un infortunio. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

